Fabio Paratici continua a costruire la Fiorentina del futuro partendo dal centrocampo. Dopo l'arrivo di Arthur Atta, il prossimo obiettivo è Christ Inao Oulai, che andrebbe a completare un reparto giovane e di grande qualità insieme a Ndour e allo stesso francese.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato CorSport: “Tutto su Oulai, ma c’è da trattare. Paratici teme la Premier”
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CorSport: “Tutto su Oulai, ma c’è da trattare. Paratici teme la Premier”
Dopo l'arrivo di Arthur Atta, il prossimo obiettivo è Christ Inao Oulai, che andrebbe a completare un reparto giovane
La trattativa resta complicata soprattutto per le richieste del Trabzonspor, che valuta il centrocampista 25 milioni di euro. La Fiorentina punta invece a chiudere con una formula simile a quella utilizzata per Atta: acquistare il 70% del cartellino per una cifra compresa tra 17 e 19 milioni, lasciando al club turco una percentuale sulla futura rivendita.
Sul giocatore ci sono anche Lipsia e Nottingham Forest, ma la società viola può contare sul gradimento di Oulai, che vede Firenze come una delle destinazioni più interessanti. Paratici è al lavoro per provare a trasformare questo vantaggio in un accordo definitivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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