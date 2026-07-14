CorSport: “Tutto su Oulai, ma c’è da trattare. Paratici teme la Premier”

Dopo l'arrivo di Arthur Atta, il prossimo obiettivo è Christ Inao Oulai, che andrebbe a completare un reparto giovane

Fabio Paratici continua a costruire la Fiorentina del futuro partendo dal centrocampo. Dopo l'arrivo di Arthur Atta, il prossimo obiettivo è Christ Inao Oulai, che andrebbe a completare un reparto giovane e di grande qualità insieme a Ndour e allo stesso francese.