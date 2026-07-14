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La Nazione

Nazione: “La Fiorentina torna forte su Ruggeri! Ecco la formula per chiudere”

Norton-Cuffy Ruggeri
La risposta arriva dalla Spagna, dove si continua a sostenere con forza che nel futuro di Matteo Ruggeri ci sarebbe la possibilità di tornare in Italia
Redazione VN

Oso può arrivare da un momento all'altro. Lecito domandarsi perché, sulla questione, i dirigenti viola abbiano deciso di non chiudere subito. O, comunque, di non farlo in fretta.

La risposta arriva dalla Spagna, dove si continua a sostenere con forza che nel futuro di Matteo Ruggeri ci sarebbe la possibilità di tornare in Italia, proprio a Firenze, dopo averla lasciata un anno fa con il passaggio dall'Atalanta all'Atletico Madrid.

Ruggeri fu un colpo in uscita importante per i nerazzurri, che lo cedettero per 18 milioni di euro. Oggi la Fiorentina starebbe pensando a lui con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, da esercitare tra dodici mesi. Ruggeri potrebbe così diventare il terzino sinistro che la società vuole consegnare a Fabio Grosso, come prima scelta rispetto a Oso. Lo scrive la Nazione.

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