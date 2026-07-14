Oso può arrivare da un momento all'altro. Lecito domandarsi perché, sulla questione, i dirigenti viola abbiano deciso di non chiudere subito. O, comunque, di non farlo in fretta.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Nazione: “La Fiorentina torna forte su Ruggeri! Ecco la formula per chiudere”
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Nazione: “La Fiorentina torna forte su Ruggeri! Ecco la formula per chiudere”
La risposta arriva dalla Spagna, dove si continua a sostenere con forza che nel futuro di Matteo Ruggeri ci sarebbe la possibilità di tornare in Italia
La risposta arriva dalla Spagna, dove si continua a sostenere con forza che nel futuro di Matteo Ruggeri ci sarebbe la possibilità di tornare in Italia, proprio a Firenze, dopo averla lasciata un anno fa con il passaggio dall'Atalanta all'Atletico Madrid.
Ruggeri fu un colpo in uscita importante per i nerazzurri, che lo cedettero per 18 milioni di euro. Oggi la Fiorentina starebbe pensando a lui con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, da esercitare tra dodici mesi. Ruggeri potrebbe così diventare il terzino sinistro che la società vuole consegnare a Fabio Grosso, come prima scelta rispetto a Oso. Lo scrive la Nazione.
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