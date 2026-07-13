Nazione: “Da Piccoli a Dodò, passando per Comuzzo. Il punto sulle cessioni”

In casa Fiorentina sarà una settimana importante anche per il futuro di Piccoli, deciso a convincere Fabio Grosso

Jacopo Fazzini è pronto a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrocampista toscano sosterrà le visite mediche prima di trasferirsi in Sardegna con la formula del prestito oneroso da 800 mila euro e diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Il club rossoblù ha superato la concorrenza del Parma.