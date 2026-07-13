Jacopo Fazzini è pronto a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrocampista toscano sosterrà le visite mediche prima di trasferirsi in Sardegna con la formula del prestito oneroso da 800 mila euro e diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Il club rossoblù ha superato la concorrenza del Parma.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Da Piccoli a Dodò, passando per Comuzzo. Il punto sulle cessioni”
La Nazione
Nazione: “Da Piccoli a Dodò, passando per Comuzzo. Il punto sulle cessioni”
In casa Fiorentina sarà una settimana importante anche per il futuro di Piccoli, deciso a convincere Fabio Grosso
In casa Fiorentina sarà una settimana importante anche per il futuro di Piccoli, deciso a convincere Fabio Grosso durante il ritiro nonostante il forte interesse della Lazio, che vorrebbe prenderlo in prestito. Da definire anche la posizione di Comuzzo, seguito da diversi club e chiamato a valutare il proprio futuro dopo l'arrivo di Dragusin.
Restano aperti anche i dossier legati a Dodò e Fortini. Il Nottingham continua i contatti con la Fiorentina per il terzino brasiliano, seguito anche dal Napoli, mentre il Torino è pronto a tornare alla carica per Fortini con una nuova proposta. Lo scrive la Nazione.
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