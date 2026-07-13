Via al ritiro viola: Grosso fa scelte forti. Gosens fuori dai piani, Kean in bilico

Il punto di La Repubblica: inizia il ritiro della Fiorentina tra i quattro colpi di Paratici, il caso Gosens e il futuro di Kean

Redazione VN 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 10:38)

Inizia ufficialmente oggi la stagione 2026/2027 della Fiorentina al Viola Park con il primo giorno di doppie sedute di allenamento, un ritiro casalingo che durerà fino al 24 luglio prima del volo per la mini tournée in Inghilterra. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, l'atmosfera che si respira attorno alla squadra è completamente diversa rispetto al passato: la parola chiave è "rivoluzione". Per la prima volta dopo tanto tempo, infatti, i viola si presentano al raduno con ben quattro acquisti già messi a referto dal ds Paratici e subito a disposizione di mister Fabio Grosso: si tratta di Viery, Dragusin, Atta e Jimenez.

Il caso Gosens e la lista degli esuberi — Accanto ai volti nuovi, però, balzano all'occhio le scelte drastiche e immediate di Grosso. La decisione più forte riguarda Robin Gosens: il tedesco, uno dei trascinatori e dei più amati dai tifosi nelle ultime stagioni, è stato ufficialmente escluso dalla lista dei convocati. Nonostante l'esterno fosse pronto a ridursi l'ingaggio pur di rimanere a Firenze, la società ha optato per il taglio netto. Adesso si accelererà per la sua cessione all'estero, con lo Schalke 04 in prima fila. Insieme a lui, esclusi dai convocati e considerati esuberi in cerca di sistemazione ci sono i rientri dai prestiti: Richardson, Sottil, Valentini, Nzola, Bianco e Barak. Fuori anche Fazzini, promesso sposo del Cagliari. Discorso diverso per Sohm che, pur inserito tra gli esuberi, verrà comunque valutato sul campo.

Il futuro di Moise Kean — Ieri sera, intorno alle 17:50, è arrivato al Viola Park anche Moise Kean (poco dopo Gudmundsson, Ranieri, De Gea e Fagioli). Per l'attaccante il ritiro sarà fondamentale per un colloquio faccia a faccia con Grosso, soprattutto dopo l'infortunio che lo tiene fermo da aprile. Fino al 15 luglio rimarrà attiva la sua clausola rescissoria da 62 milioni di euro (difficile che qualcuno la paghi), ma Repubblica evidenzia come la Fiorentina non lo ritenga del tutto incedibile: molto dipenderà dalle offerte e dalla volontà del giocatore, il cui entourage aprirebbe all'addio solo in caso di chiamata da parte di un top club.

I giovani e il programma del ritiro — Spazio anche alla linea verde: Grosso ha aggregato diversi under a stretto contatto con la Primavera di Andreazzoli. Tra questi spiccano i tre classe 2010 Beldenti, Egharevba (nuovi acquisti) e Croci, oltre a Melani, Perrotti e Pirrò. Lavoro a parte per Fabiano Parisi, che recupera dall'operazione al ginocchio, mentre Pongracic (reduce dal Mondiale) si aggregherà tra qualche settimana. Da oggi scatta il programma: mattino a porte chiuse per la tattica, pomeriggio (dalle 17:30) a porte aperte per i tifosi con registrazione sul sito ufficiale. Le prime amichevoli sono fissate per domenica 19 contro la Primavera e mercoledì 22 contro il Gubbio. Infine, parte oggi anche la campagna abbonamenti: tra prezzi invariati, nuovi acquisti e l'attesa per il centenario, si preannuncia un boom di rinnovi.