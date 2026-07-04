Pres. Brescia: “Beldenti? Impossibile trattenerlo. Offerta fuori dal comune”

Pochi giorni fa la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto del giovanissimo difensore dell'Union Brescia Dennis Beldenti. Oggi è tornato a parlare del trasferimento anche il presidente del club lombardo, Giuseppe Pasini, che durante la conferenza stampa ha spiegato le ragioni della cessione del classe 2010, sottolineando quanto fosse difficile trattenerlo sia per le prospettive di crescita del ragazzo sia per l'entità dell'offerta presentata dalla società viola. Queste le sue parole: