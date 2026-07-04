Pochi giorni fa la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto del giovanissimo difensore dell'Union Brescia Dennis Beldenti. Oggi è tornato a parlare del trasferimento anche il presidente del club lombardo, Giuseppe Pasini, che durante la conferenza stampa ha spiegato le ragioni della cessione del classe 2010, sottolineando quanto fosse difficile trattenerlo sia per le prospettive di crescita del ragazzo sia per l'entità dell'offerta presentata dalla società viola. Queste le sue parole:
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Pres. Brescia: “Beldenti? Impossibile trattenerlo. Offerta fuori dal comune”
Pasini spiega la cessione di Beldenti alla Fiorentina: "Impossibile trattenerlo, 950mila euro sono un'offerta fuori dal comune".
Per noi era veramente difficile trattenerlo, anche dal punto di vista della crescita sul campo e della competitività. Senza tralasciare l'offerta fuori dal comune per un giocatore della sua età: 950.000 euro non sono una cosa comune.
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