Dopo aver perfezionato l'acquisto di Fortune Egharevba, un altro 2010 entra a far parte delle giovanili viola. Con un comunicato sul sito ufficiale viola la Fiorentina ufficializza anche l'arrivo dall'Union Brescia di Dennis Beldenti. Il talento classe 2010 arriva dal club lombardo a titolo definitivo per circa un milione. Di seguito le ufficialità da parte dei due club:
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VIOLA NEWS giovanili Ufficiale – Dopo Egharevba è viola anche l’altro 2010 Beldenti
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Ufficiale – Dopo Egharevba è viola anche l’altro 2010 Beldenti
La Fiorentina si assicura un altro talento classe 2010: arriva dal Brescia Dennis Beldenti
La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dennis Beldenti (classe 2010) dall’Union Brescia.
Union Brescia comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Dennis Beldenti, a titolo definitivo, all’ACF Fiorentina. A Dennis l’augurio di un brillante prosieguo di carriera.
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