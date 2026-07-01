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Egharevba si presenta: “Mi impegnerò a dare il massimo per questa maglia”

Egharevba si presenta: “Mi impegnerò a dare il massimo per questa maglia” - immagine 1
Classe 2010, è uno dei migliori prospetti italiani
Redazione VN

Dopo l'ufficialità delle scorse ore [IL COMUNICATO], tramite Instagram arrivano le prime parola da calciatore della Fiorentina di Fortune Egharevba, attaccante classe 2010 appena arrivato dal Verona.

È per me un onore poter annunciare l’inizio di questo mio nuovo percorso in questa società. Mi impegnerò a dare il massimo per questa maglia.

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