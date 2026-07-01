Dopo l'ufficialità delle scorse ore [IL COMUNICATO], tramite Instagram arrivano le prime parola da calciatore della Fiorentina di Fortune Egharevba, attaccante classe 2010 appena arrivato dal Verona.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS giovanili Egharevba si presenta: “Mi impegnerò a dare il massimo per questa maglia”
giovanili
Egharevba si presenta: “Mi impegnerò a dare il massimo per questa maglia”
Classe 2010, è uno dei migliori prospetti italiani
È per me un onore poter annunciare l’inizio di questo mio nuovo percorso in questa società. Mi impegnerò a dare il massimo per questa maglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA