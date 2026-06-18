Come si legge sul sito della Figc, quella odierna è stata una giornata davvero speciale per la Nazionale Under 17 campione d’Europa, protagonista oggi di una doppia tappa nel cuore delle istituzioni sportive e politiche italiane. Gli Azzurrini – che lo scorso 7 giugno hanno conquistato il titolo continentale battendo il Belgio ai rigori –, tra cui il gigliato Federico Croci, sono stati ricevuti questa mattina nella sede della Federazione, dove hanno incontrato
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L’Under 17 di Croci celebrata in Senato per la vittoria dell’Europeo: il comunicato
La vittoria dell'Under 17 agli Europei è stato un grande traguardo per tutto il movimento calcistico italiano, attualmente in difficoltà
La giornata romana della selezione azzurra è poi proseguita a Palazzo Giustiniani, dove calciatori e staff sono stati accolti dal presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. Un incontro istituzionale di grande prestigio, che ha rappresentato un ulteriore momento di celebrazione per una squadra che incarna, come tutti si augurano, il futuro del calcio italiano, nella speranza che il prima possibile torni ad essere roseo.
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