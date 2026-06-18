L’Under 17 di Croci celebrata in Senato per la vittoria dell’Europeo: il comunicato

Come si legge sul sito della Figc, quella odierna è stata una giornata davvero speciale per la Nazionale Under 17 campione d’Europa, protagonista oggi di una doppia tappa nel cuore delle istituzioni sportive e politiche italiane. Gli Azzurrini – che lo scorso 7 giugno hanno conquistato il titolo continentale battendo il Belgio ai rigori –, tra cui il gigliato Federico Croci, sono stati ricevuti questa mattina nella sede della Federazione, dove hanno incontrato