Giovanili viola: una finale sfiorata e un’impresa da compiere

UNDER 17: I ragazzi di mister Guberti, impegnati mercoledì 10 giugno nella trasferta di Genova, valida per i quarti di campionato, hanno subito una pesante sconfitta per 5-2. A poco sono servite le reti di Abrignani e Faye; adesso i viola sono chiamati a una vera impresa nella sfida di ritorno, in programma mercoledì 17 giugno alle ore 11:00 sui campi del Viola Park. Per rivivere l’intera cronaca dell’incontro, segui il seguente LINK.