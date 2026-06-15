UNDER 17: I ragazzi di mister Guberti, impegnati mercoledì 10 giugno nella trasferta di Genova, valida per i quarti di campionato, hanno subito una pesante sconfitta per 5-2. A poco sono servite le reti di Abrignani e Faye; adesso i viola sono chiamati a una vera impresa nella sfida di ritorno, in programma mercoledì 17 giugno alle ore 11:00 sui campi del Viola Park. Per rivivere l’intera cronaca dell’incontro, segui il seguente LINK.
VIOLA NEWS giovanili Giovanili viola: una finale sfiorata e un’impresa da compiere
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Giovanili viola: una finale sfiorata e un’impresa da compiere
Settore giovanile viola: l’under 15 crolla in semifinale, mentre l’under 17 è chiamata alla rimonta; scopri tutti i risultati.
UNDER 15: Dopo la vittoria casalinga per 3-2 nella semifinale d’andata, i ragazzi di mister Balestracci sono stati sconfitti per 0-3 nella gara di ritorno, disputata domenica alle ore 11:00. Il punteggio complessivo di 5-3 ha così negato ai viola l’accesso alla finale del campionato; resta comunque il bilancio positivo di una stagione conclusa con un cammino convincente. Per rivivere l'intera cronaca della sfida d'andata segui il seguente LINK.
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