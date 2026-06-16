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UFFICIALE – Rinnovo per Mirko Elia: firma fino al 2028 con opzione per un altro anno

Mirko Elia
Il giovane viola premiato dopo l'ottima stagione al Forlì. Adesso il club valuta un nuovo prestito per garantirgli continuità e favorirne la crescita
Redazione VN

La Fiorentina blinda uno dei suoi giovani più interessanti. Attraverso una nota ufficiale, il club viola ha comunicato il rinnovo del contratto di Mirko Elia fino al 30 giugno 2028, con opzione unilaterale a favore della società per estendere l'accordo fino al 2029.

Una scelta che arriva al termine di una stagione da protagonista per il classe viola, reduce dall'esperienza in Serie C con la maglia del Forlì. Elia si è infatti messo in evidenza come uno dei profili più affidabili e continui della formazione romagnola, collezionando 30 presenze nel girone B del campionato e altre 2 in Coppa Italia di categoria. Prestazioni convincenti che hanno spinto la dirigenza gigliata ad accelerare i tempi per il prolungamento del contratto.

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Adesso si apre il capitolo legato al suo futuro. La Fiorentina sta valutando con attenzione il percorso migliore per proseguire il processo di crescita del giocatore. L'ipotesi più concreta resta quella di un nuovo trasferimento in prestito, con l'obiettivo di consentirgli di accumulare ulteriore esperienza e minutaggio. Non è escluso che per Elia possa arrivare anche l'occasione di misurarsi in una categoria superiore, all'interno di un progetto tecnico ambizioso e in grado di favorirne definitivamente la maturazione.

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