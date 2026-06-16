UFFICIALE – Rinnovo per Mirko Elia: firma fino al 2028 con opzione per un altro anno

Adesso si apre il capitolo legato al suo futuro. La Fiorentina sta valutando con attenzione il percorso migliore per proseguire il processo di crescita del giocatore. L'ipotesi più concreta resta quella di un nuovo trasferimento in prestito, con l'obiettivo di consentirgli di accumulare ulteriore esperienza e minutaggio. Non è escluso che per Elia possa arrivare anche l'occasione di misurarsi in una categoria superiore, all'interno di un progetto tecnico ambizioso e in grado di favorirne definitivamente la maturazione.
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