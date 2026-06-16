UFFICIALE – Rinnovo per Mirko Elia: firma fino al 2028 con opzione per un altro anno

Una scelta che arriva al termine di una stagione da protagonista per il classe viola, reduce dall'esperienza in Serie C con la maglia del Forlì. Elia si è infatti messo in evidenza come uno dei profili più affidabili e continui della formazione romagnola, collezionando 30 presenze nel girone B del campionato e altre 2 in Coppa Italia di categoria. Prestazioni convincenti che hanno spinto la dirigenza gigliata ad accelerare i tempi per il prolungamento del contratto.