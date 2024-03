WEEK END giovani Viola – Tutte le partite

La formazione Under 17, solitaria capolista della classifica del girone C, lo scorso week end ha ottenuto una importante vittoria a Terni per 2-1, e così raggiunge i 55 punti inseguita dall'Empoli con 46. Il prossimo turno per la Fiorentina sarà disputato tra due settimane, il 24 marzo, al Viola Park contro la Salernitana ottava con 23 punti.

Under 16 e under 15 hanno giocato il doppio confronto con la Lazio in trasferta. I più grandi hanno pareggiato 1-1 ed incontreranno domenica al Viola Park alle ore 12,00 i pari età del Palermo per la 23° giornata di campionato. Fiorentina, Palermo e Ternana sono appaiate in classifica con 26 punti, il primo posto utile per la qualificazione alla fase finale attualmente è quello del Lecce a 29, quindi partita rilevante ai fini della classifica che ad oggi è dominata dall'Empoli con 47 punti.

La formazione Under 15 è reduce da una sonante vittoria in casa della lazio per 5-2, questo risultato permette ai giovanissimi viola di raggiungere in testa alla classifica del girone C Empoli e Roma che hanno pareggiato 1-1 nello scontro diretto. 45 punti per le tre squadre con l'Empoli che ha giocato una partita in più. Domenica mattina alle ore 10,00 al Viola Park Fiorentina - Palermo, i rosa nero sono quarti con 41 punti, quindi incontro di alta classifica.

Ecco il riepilogo delle partite:

PRIMAVERA Lecce - Fiorentina Sabato ore 11,00 UNDER 18 Fiorentina - Bologna Domenica ore 15,00 UNDER 17 questa settimana non giocano UNDER 16 Fiorentina - Palermo Domenica ore 12,00 UNDER 15 Fiorentina - Palermo Domenica ore 10 Diretta Live su VIOLANEWS

