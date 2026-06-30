Come vi avevamo anticipato, la Fiorentina è vigile anche sul mercato del settore giovanile e nelle ultime ore ha chiuso l'accordo con il Verona per Fortune Egharevba. Classe 2010, l'attaccante ha già vestito la maglia azzurra e in stagione ha segnato 11 gol in 21 presenze.
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Ufficiale – Fortune Egharevba è un nuovo giocatore della Fiorentina: la nota
La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Egharevba
Il comunicato:
La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fortune Egharevba (classe 2010) dall’Hellas Verona F.C.
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