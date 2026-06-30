Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Ufficiale – Fortune Egharevba è un nuovo giocatore della Fiorentina: la nota

news viola

Ufficiale – Fortune Egharevba è un nuovo giocatore della Fiorentina: la nota

Ufficiale – Fortune Egharevba è un nuovo giocatore della Fiorentina: la nota - immagine 1
La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Egharevba
Redazione VN

Come vi avevamo anticipato, la Fiorentina è vigile anche sul mercato del settore giovanile e nelle ultime ore ha chiuso l'accordo con il Verona per Fortune Egharevba. Classe 2010, l'attaccante ha già vestito la maglia azzurra e in stagione ha segnato 11 gol in 21 presenze.

Il comunicato:

La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fortune Egharevba (classe 2010) dall’Hellas Verona F.C.

Leggi anche
Stangata della Uefa per il FPF. Multa milionaria alla Fiorentina
Fiorentina-Kappa, fine della collaborazione: il comunicato ufficiale del club

© RIPRODUZIONE RISERVATA