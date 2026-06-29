Fiorentina-Kappa, fine della collaborazione: il comunicato ufficiale del club

La Fiorentina cambia pelle. Con un breve messaggio sui propri canali social, il club viola ha annunciato ufficialmente la conclusione del rapporto con Kappa, lo sponsor tecnico che ha firmato le divise della squadra nelle ultime sei stagioni. Si chiude così un legame iniziato nella stagione 2019-2020, che ha accompagnato la società nel percorso di crescita sportiva, contrassegnato dal ritorno nelle competizioni europee e dalle tre finali raggiunte nelle ultime stagioni.