La Fiorentina cambia pelle. Con un breve messaggio sui propri canali social, il club viola ha annunciato ufficialmente la conclusione del rapporto con Kappa, lo sponsor tecnico che ha firmato le divise della squadra nelle ultime sei stagioni. Si chiude così un legame iniziato nella stagione 2019-2020, che ha accompagnato la società nel percorso di crescita sportiva, contrassegnato dal ritorno nelle competizioni europee e dalle tre finali raggiunte nelle ultime stagioni.
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Fiorentina-Kappa, fine della collaborazione: il comunicato ufficiale del club
La Fiorentina ha comunicato ufficialmente la fine del legame con il marchio di abbigliamento Kappa
Il messaggio di saluto del club viola—
La società ha voluto ringraziare pubblicamente il marchio di abbigliamento sportivo per il lavoro svolto in questi anni, utilizzando parole chiare per sancire il termine della collaborazione. Nel comunicato diffuso online si legge la formula di commiato scelta per salutare il partner: "Ci sono storie che si scrivono insieme. Grazie, Kappa per aver vestito i nostri colori nelle ultime sei stagioni. La Fiorentina saluta Kappa come sponsor tecnico".
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