La Croazia di Pongracic non muore mai. Come ha giocato il centrale viola?

La Croazia di Marin Pongracic ha dimostrato ancora una volta la sua forza. Il ricambio generazionale non è ancora completato, ma gli uomini di Dalic stanno inserendo delle nuove gemme in rosa. La vittoria sul Ghana certifica la qualificazione ai sedicesimi di finale come seconda nel girone. Il prossimo avversario sarà il Portogallo, un accoppiamento da incubo per la Croazia. Ma come ha giocato ieri Pongracic ?

Prestazione sicura

Pongracic è alla seconda di fila da titolare, dopo l'1-0 contro Panama. Il centrale viola non ha sfugurato, tenendo a bada, assieme a Sutalo, l'attacco del Ghana (4 duelli vinti su 6 totali). Dalic è tornato alla difesa a 4, dopo aver esordito contro l'Inghilterra con una difesa a 3 orientata sull'uomo. Sul gol di Luckassen tutta la retroguardia di Dalic non è stata perfetta, con i blocchi ghanesi che hanno funzionato alla perfezione. Per il resto Pongracic ha tenuto a bada Ayer, mentre Semenyo e Sulemana si sono resi protagonisti soprattutto nella ripresa, senza però essere troppo incisivi. Un Mondiale al di sopra delle aspettative per Pongracic, che partiva dietro nelle gerarchie. Va detto che Gvardiol ieri non era al meglio, ma Dalic ha preferito Pongracic rispetto a Vuskovic, uno dei migliori talenti al mondo. Il gol di Vlasic ha ribadito un concetto fondamentale: mai sottovalutare il cuore della Croazia.