La Fiorentina continua a monitorare la situazione del portiere del River Santiago Beltran. E arrivano importanti aggiornamenti in queste ultime ore rispetto alla sua situazione.

Come riporta il Corriere dello Sport, il ragazzo ha ormai già detto no alla proposta di rinnovo dei millonarios ed è dunque inserito nella lista dei partenti. Su di lui, si legge, c'è il pressing di Fiorentina e Inter, oltre che di alcuni club inglesi e tedeschi. Beltran, però, non ha ancora deciso il proprio futuro.

Come anticipato. Santiago #Beltran ha rifiutato l’offerta del rinnovo del #River. Piace molto alla #Fiorentina e all’#Inter, ma non ha ancora deciso il proprio futuro. I club tedeschi ed inglesi sono infatti in pressing https://t.co/89JDnixIDo — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) October 16, 2026