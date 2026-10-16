Santiago Beltran rifiuta il rinnovo col River Plate: la Fiorentina e l'Inter ci provano, ma c'è forte concorrenza dall'Europa.
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La Fiorentina continua a monitorare la situazione del portiere del River Santiago Beltran. E arrivano importanti aggiornamenti in queste ultime ore rispetto alla sua situazione.
Come riporta il Corriere dello Sport, il ragazzo ha ormai già detto no alla proposta di rinnovo dei millonarios ed è dunque inserito nella lista dei partenti. Su di lui, si legge, c'è il pressing di Fiorentina e Inter, oltre che di alcuni club inglesi e tedeschi. Beltran, però, non ha ancora deciso il proprio futuro.
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