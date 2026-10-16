Si riparte dal campionato, dove il Como non vince da oltre un mese. Fabregas ora ha solo due giorni per preparare la trasferta di Firenze, dove sicuramente cambierà più di qualcosa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, diverse cose cambieranno, a cominciare dal portiere: in Coppa ha giocato Sanchez, in campionato tornerà il titolare Butez. Il tecnico spagnolo ha ammesso di aver tenuto in panchina Douvikas per mancanza di alternative (Kean è infortunato). Il greco rientrerà dall'inizio, mentre a centrocampo dovrebbe rivedersi Da Cunha, che nell'undici titolare ha lasciato il posto a Perrone e Milla. Possibili novità anche sulle fasce: a destra potrebbe rivedersi Couto.

Le ultime a Firenze

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A Firenze, dove(ottavi di finale in gara secca), la squadra di Fabregas cerca una vittoria che manca dal 14 settembre (Como-Parma 2-1): poi un pareggio e due sconfitte tra campionato e Champions.