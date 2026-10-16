L'arrivo di Paolo Vanoli ha coinciso con qualche miglioramente del pacchetto arretrato, ma la fase difensiva resta ancora lontana dall’equilibrio cercato. La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata soltanto in Coppa Italia contro il Pisa, mentre in campionato ha continuato a concedere troppo: due gol subiti a Venezia, altri due a Genova e uno contro il Napoli.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, Vanoli nelle ultime tre gare ha dato continuità alla coppia Dragusin-Ranieri, ottenendo però risposte alterne. Per questo, in vista del Como, restano aperte le valutazioni sia sui centrali sia sulle corsie laterali. Il nodo, però, non riguarda soltanto la difesa: servirà un contributo maggiore anche dal centrocampo. I 15 gol incassati nelle prime otto partite raccontano infatti un problema collettivo che il tecnico viola è chiamato a risolvere