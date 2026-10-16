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La Fiorentina deve ancora trovare il giusto equilibrio in fase difensiva. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i problemi emersi nelle prime giornate non possono essere attribuiti soltanto ai singoli interpreti del reparto arretrato, ma riguardano più in generale l’organizzazione della squadra. I nove gol incassati nelle prime tre gare di campionato rappresentano il dato più evidente di un avvio complicato.

A incidere anche i continui cambiamenti nella linea difensiva, con coppie centrali diverse tra Roma, Frosinone e Torino. Sistemare questi meccanismi resta dunque una delle priorità nel percorso di risalita della Fiorentina. Grosso ha pagato a caro prezzo questo avvio shock in difesa, ma anche con Vanoli la Fiorentina continua a subire, visto che solo il Monza ha oreso più gol