Fiorentina-Como avrà anche un sapore tutto argentino. Al Franchi si troveranno infatti di fronte Franco Mastantuono e Nico Paz, due dei talenti più interessanti dell’Albiceleste e tra i possibili eredi della maglia numero 10 lasciata libera da Lionel Messi.

Paz arriva all’appuntamento forte di un momento particolarmente brillante con la Nazionale e di un rendimento già consolidato in Serie A. Mastantuono, però, ha dalla sua età e prospettiva, oltre a un riconoscimento importante: quella maglia numero 10 l’ha già indossata con l’Argentina. Domenica, prima ancora dei discorsi sul futuro della Selección, entrambi saranno chiamati a incidere in una partita pesante per Fiorentina e Como. Lo scrive La Nazione