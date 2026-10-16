Il Como sarà un stress test per la Fiorentina. Per questo Paolo Vanoli continua a cercare nuove soluzioni in vista della match, con l’obiettivo di dare alla Fiorentina maggiore equilibrio dopo le difficoltà emerse a Genova. Al Viola Park, nelle ultime sedute, starebbe prendendo sempre più consistenza l’ipotesi di un 4-3-3 più conservativo, pensato soprattutto per ridurre gli spazi tra i reparti e proteggere meglio la linea difensiva. In questo contesto potrebbe tornare utile Brescianini, che sta recuperando terreno nelle gerarchie per il ruolo di mezzala sinistra. Dopo la prestazione poco convincente di Oulai, l’ex Atalanta viene considerato più adatto a garantire copertura, fisicità e attenzione nella fase di non possesso.

Comr scrive La Nazione, Vanoli vuole una Fiorentina più corta, compatta e capace di accompagnare meglio l’azione senza lasciare troppo campo alle ripartenze avversarie. Per questo motivo i cambi rispetto alla gara di Marassi potrebbero interessare tutti i reparti, anche se difficilmente si arriverà a una vera rivoluzione. Davanti si va verso il ritorno dal primo minuto di Pellegrino e Njie.