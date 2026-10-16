VIDEO - Gasperini non se lo spiega: "Abbiamo poca personalità"

Nonostante un avvio di campionato complicato, Firenze continua a sostenere la Fiorentina. Anche grazie al tradizionale orario della domenica pomeriggio, il Franchi si prepara a offrire uno dei migliori colpi d’occhio possibili considerando la capienza ridotta a poco più di 22mila posti. Sono infatti già oltre 21mila le presenze previste, comprendendo anche i 14.556 abbonati.

Il sostegno del pubblico sarà fondamentale per una squadra chiamata a cambiare passo e ad allontanarsi dalle zone più nere della propria storia. Con quattro punti nelle prime sei giornate, la Fiorentina rischia infatti di ritrovarsi ancora una volta con l'acqua alla gola, dopo i fantasmi della scorsa stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport