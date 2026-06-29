Il ManUtd ricorda De Gea sui social. E i tifosi si scatenano

Il Manchester United ha dedicato a David De Gea un post instagram condiviso dal portiere della Fiorentina. "A modern-day United great. 15 years ago, David De Gea signed for the Reds". In altre parole è l'anniversario della firma dello spagnolo con il club inglese.

De Gea è rimasto nel cuore dei suoi vecchi tifosi e sotto il post ci sono centinaia di commenti positivi. La maggior parte lo ricorda con affetto, in molti rimproverano lo United di averlo trattato male e alcuni ne invocano il ritorno, magari nelle vesti di secondo portiere.