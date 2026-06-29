Il ManUtd ricorda De Gea sui social. E i tifosi si scatenano

Uno scenario che qualcuno aveva avanzato nei giorni scorsi ma che ad oggi non trova riscontri. Anche se l'addio alla Fiorentina resta un'ipotesi al vaglio in questa sessione di mercato.
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Il Manchester United ha dedicato a David De Gea un post instagram condiviso dal portiere della Fiorentina. "A modern-day United great. 15 years ago, David De Gea signed for the Reds". In altre parole è l'anniversario della firma dello spagnolo con il club inglese.
De Gea è rimasto nel cuore dei suoi vecchi tifosi e sotto il post ci sono centinaia di commenti positivi. La maggior parte lo ricorda con affetto, in molti rimproverano lo United di averlo trattato male e alcuni ne invocano il ritorno, magari nelle vesti di secondo portiere.
Uno scenario che qualcuno aveva avanzato nei giorni scorsi ma che ad oggi non trova riscontri. Anche se l'addio alla Fiorentina resta un'ipotesi al vaglio in questa sessione di mercato.
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