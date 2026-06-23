Da Manchester: “De Gea può tornare allo United”

Il media inglese parla della situazione tra i pali dei Red Devils: Lammens si è preso il posto da titolare. Si cerca un vice di esperienza

Redazione VN 23 giugno - 16:00

Un solo club potrebbe spingere David de Gea (lo terresti? VOTA IL SONDAGGIO)a lasciare la Fiorentina: il Manchester United. Secondo quanto riportato da Manchester Evening News, il portiere spagnolo classe 1990 ha chiarito che l'unica destinazione per cui accetterebbe di salutare Firenze è un clamoroso ritorno a Old Trafford.

La Fiorentina, dal canto suo, si è detta disposta ad ascoltare eventuali offerte per il giocatore in questa sessione estiva di mercato, dopo un'annata 2025/26 vissuta tra alti e bassi.

Il legame con Manchester e lo scenario attuale — De Gea ha già vestito la maglia dei Red Devils per 12 anni, collezionando 545 presenze e vincendo numerosi trofei prima dell'addio a parametro zero nel giugno 2023. Dopo oltre un anno di inattività, nell'agosto 2024 lo spagnolo ha scelto la Serie A e la Fiorentina. Un primo anno da protagonista in maglia viola (11 clean sheet in 42 presenze) gli era valso il rinnovo contrattuale per altri tre anni, prima dell'ultima altalenante stagione.

I contatti per un suo ritorno a Manchester erano già andati in scena la scorsa estate, a seguito di un'amichevole al Theatre of Dreams terminata 1-1 proprio tra United e Fiorentina. In quell'occasione la dirigenza inglese effettuò dei sondaggi discreti, sempre secondo Manchester Evening News.

Le dinamiche in casa Red Devils — A distanza di un anno la situazione potrebbe ripetersi. Lammens si è preso la titolarità disputando una stagione straordinaria, mentre sia André Onana sia Altay Bayindir sono destinati a lasciare Manchester in questa sessione di mercato. Lo United si trova quindi nella posizione di dover cercare un secondo portiere d'esperienza.

Il gradimento di De Gea per la piazza inglese è totale, come confermato dalle sue stesse parole rilasciate dopo il match dello scorso agosto a Old Trafford:

"È una partita che non dimenticherò mai. A volte è difficile descrivere a parole ciò che si prova in campo, vedere i tifosi, tutta quella gente lì. È stato estremamente emozionante per me".