Dall’inizio del ritiro alle amichevoli inglesi. Ecco il programma viola

La conferenza stampa di Fabio Paratici ed Alessandro Ferrari segna idealmente l'inizio dell'estate viola. Dopo una stagione da dimenticare, l'obiettivo è quello di ripartire, agli ordini di Fabio Grosso. Il tecnico viola conoscerà il suo nuovo gruppo a partire dal 7 luglio, data delle visite mediche di rito. Anche il giorno successivo sarà dedicato ai test fisici.
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Le altre date—
Il 9 luglio potrebbe invece essere la data della presentazione di Fabio Grosso. Il ritiro, che si terrà al Viola Park come nelle ultime stagioni, terminerà con ogni probabilità, il 22 o il 23 luglio. A seguire la mini tourneè inglese, con le amichevoli contro Qpr e Watford previste per il 25 ed il 29 luglio. La Fiorentina poi farà ritorno a Firenze, per terminare la preparazione alla nuova stagione.
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