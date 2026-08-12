Con l'addio di Piccoli ormai imminente, si sblocca anche l'affare che porterà Mateo Pellegrino alla corte di Fabio Grosso. A raccontarlo è Fabrizio Romano attraverso il suo canale Whastapp:

Fiorentina, accordo verbale per Mateo Pellegrino. Intesa col Parma per una cifra di poco superiore ai 20 milioni, mentre si completa il passaggio di Piccoli al Bologna. Pellegrino ha già da ieri un accordo con la Fiorentina.

Le cifre svelate da VN

Pellegrino in viola

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Violanews ha mododi essere più precisa sulla formula: la cifra è corretta a grandi linee, sono 25 milioni tra onerosità del prestito e obbligo di riscatto, la formula si completa al primo punto che la Fiorentina totalizzerà in campionato a partire dal 2 febbraio 2027.Per Pellegrino, l'attaccante che ha segnato di più di testa nel campionato 2025/2026 (6 reti), una nuova avventura al momento da alternativa di Moise Kean: vedremo cosa succederà negli ultimi 20 giorni di mercato, con la Fiorentina ancora molto attiva sia in entrata sia in uscita.