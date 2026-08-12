Mateo Pellegrino è ormai vicinissimo a vestire la maglia della Fiorentina. Un attaccante di qualità per la rosa di Grosso, soprattutto con caratteristiche che mancano all'interno della rosa. Un prospetto che in viola si segue da diverso tempo, già dallo scorso campionato in corso, tanto che da Repubblica emerge un retroscena interessante.

Quella chiamata di aprile

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Come spiega il quotidiano, lo scorso 18 aprile in Udinese-Parma l'attaccante è stato costretto a uscire all'intervallo per due forti traumi alla testa. Accusava vertigini e giramenti, tanto che Cuesta lo ha dovuto sostituire per lasciare spazio a Elphege (che ha segnato il gol vittoria). Nulla di grave, tanto che in ospedale sono state escluse ulteriori complicazioni e il centravanti ha giocato regolarmente la partita successiva, ma quel giorno. Nessun indizio di mercato, almeno allora, ma solo la testimonianza che dal Viola Park Pellegrino era già abbondantemente seguito.