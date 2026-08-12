Tutto fatto. Roberto Piccoli si appresta a dire addio dopo una lunga trattativa fra Bologna e Fiorentina. E nelle ultimissime ore è arrivata una svolta.

A dare gli aggiornamenti è il collega di Sky Gianluca Di Marzio che spiega come le due società abbiano accelerato e abbiano trovato un'intesa. La chiusura dell'affare è vicinissima.

Spiega poi Fabrizio Romano: prestito con obbligo di riscatto, alla Fiorentina 18 milioni più 2 di bonus. A VN risulta anche un 10% sulla futura rivendita, lo stesso che la società viola deve ora al Cagliari, poco meno di due milioni.