Piccoli-Bologna, intesa raggiunta. Svolta tra i rossoblù e la Fiorentina per la chiusura dell'affare.
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Tutto fatto. Roberto Piccoli si appresta a dire addio dopo una lunga trattativa fra Bologna e Fiorentina. E nelle ultimissime ore è arrivata una svolta.
A dare gli aggiornamenti è il collega di Sky Gianluca Di Marzio che spiega come le due società abbiano accelerato e abbiano trovato un'intesa. La chiusura dell'affare è vicinissima.
Spiega poi Fabrizio Romano: prestito con obbligo di riscatto, alla Fiorentina 18 milioni più 2 di bonus. A VN risulta anche un 10% sulla futura rivendita, lo stesso che la società viola deve ora al Cagliari, poco meno di due milioni.
Bologna agree deal to sign Roberto Piccoli from Fiorentina, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Loan with obligation to buy guaranteed at €18m plus €2m add-ons, deal led and closed by agent Alessandro Lucci.
Piccoli will now travel for medical and contract signing. pic.twitter.com/vjxpc4DKpa
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