Piccoli al Bologna, domani le visite mediche: Fiorentina e rossoblù ai dettagli. Spuntano la clausola del 10% sulla rivendita e la percentuale per il Cagliari
Focus VN - Storia e curiosità su Pellegrino, dominatore dei cieli della Serie A
Procedono a ritmo serrato i negoziati tra la Fiorentina e il Bologna per la cessione di Roberto Piccoli. Mentre la dirigenza viola definisce gli ultimi dettagli per l'arrivo imminente di Mateo Pellegrino, l'operazione che porterà l'attaccante in rossoblù è ormai alle battute conclusive. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, domani il giocatore svolgerà le visite mediche di rito prima della firma.
Altri dettagli
Oltre all'accordo sulle cifre base, intono ai 17-18 milioni, emergono dettagli fondamentali sulla struttura economica dell'affare. La Fiorentina ha infatti inserito nella trattativa una clausola che le garantirà il 10% sulla futura rivendita del classe 2001. Allo stesso tempo, un altro 10% dell'incasso complessivo prenderà la strada di Cagliari, in virtù degli accordi stipulati con il club sardo nella passata stagione. Un incastro di mercato ormai ai dettagli finali, pronto a liberare definitivamente il posto al nuovo rinforzo per l'attacco.
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