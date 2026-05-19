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Giovanni Zecchi

Redattore

Nato a Firenze il 5 settembre 2000. Diplomato al Liceo socio pedagogico "Giovanni Pascoli", dottore in Scienze Politiche-Comunicazione e Media presso l'università "Cesare Alfieri" di Firenze dal 2023. Dopo alcune esperienze minori, nel 2021 è entrato a far parte della redazione di Violanews.com. Dal 2022 è anche redattore presso la redazione del "Pentasport" di Radio Bruno. Giornalista Pubblicista dal 2023. Dal 2024 si occupa di cronaca fiorentina grazie al sito Firenzedintorni.it. Dal 2025 inviato di Calciomercato.com.

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