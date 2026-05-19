Giovanni Zecchi

Programma personalizzato per Kean. Ma nessun allarme fisico: il punto
Nessun allarme Kean: il lavoro personalizzato in Inghilterra fa parte del programma
Nato a Firenze il 5 settembre 2000. Diplomato al Liceo socio pedagogico "Giovanni Pascoli", dottore in Scienze Politiche-Comunicazione e Media presso l'università "Cesare Alfieri" di Firenze dal 2023. Dopo alcune esperienze minori, nel 2021 è entrato a far parte della redazione di Violanews.com. Dal 2022 è anche redattore presso la redazione del "Pentasport" di Radio Bruno. Giornalista Pubblicista dal 2023. Dal 2024 si occupa di cronaca fiorentina grazie al sito Firenzedintorni.it. Dal 2025 inviato di Calciomercato.com.
Nessun allarme Kean: il lavoro personalizzato in Inghilterra fa parte del programma
Le parole del vice tecnico di Grosso direttamente dall'Inghilterra
Braschi (classe 2006) è partito in mattinata per unirsi al gruppo di Fabio Grosso
Il difensore viola saluta, almeno momentaneamente, per vestirsi di granata: ricapitoliamo formula e cifre
Viery, difensore della Fiorentina, ha parlato ai media presenti in Inghilterra, tra cui VN, al termine della seduta di allenamento di oggi: Il ritiro è intenso, si gioca con forza e sto cercando di…
Fabio Grosso ha guidato la seduta di allenamento della Fiorentina al The Lensbury Resort: la squadra viola ha cominciato così a preparare il secondo test amichevole della tournée, contro il Watford…
TOP JIMENEZ: sprazzi di grande qualità, suo l'assist per il gol di Atta. La Fiorentina non ha esterni? Ci pensa l'ex Milan, che si dimostra di essere un ottimo sostituto per l'attacco di Fabio Grosso.
Prosegue l'iter amministrativo legato al futuro dello stadio Artemio Franchi. La Fiorentina continua a lavorare a stretto contatto con Palazzo Vecchio per portare avanti il percorso previsto…
Questo pomeriggio la Fiorentina arriverà a Londra per iniziare la sua tournée estiva: ad attenderla due appuntamenti in Inghilterra con QPR e Watford e poi volo verso l'Austria per affrontare il Real…
Il difensore arrivato dal Tottenham, Radu Dragusin, si è presentato in conferenza stampa. Le sue parole sul suo futuro alla Fiorentina e sulle condizioni fisiche:
Settimana di nuovi inizi per la Fiorentina. Che in attesa della presentazione di Fabio Grosso (giovedì) e dei test medici che faranno da prologo al ritiro, oggi presenta le nuove maglie per la…
Edon Zhegrova è uno dei tanti nomi accostati alla Fiorentina in questi primi giorni di mercato. Fabio Paratici è alla ricerca di esterni per il 4-3-3 di Fabio Grosso e l’attaccante kosovaro, per…
Dopo una stagione da dimenticare, la Fiorentina ha iniziato a programmare l'annata 2026/27 che è già alle porte. L'obiettivo è quello di ripartire, agli ordini di Fabio Grosso. Il tecnico viola…
Una seconda possibilità non si nega a nessuno, a patto però che ci sia la voglia di riprovarci. È stato questo il tema della telefonata tra Fabio Grosso e Simon Sohm, andata in scena nei giorni…
No, non tutte le storie finiscono con un lieto fine. Il famoso “vissero felici e contenti” non è qualcosa che accade a tutti. Magari lo fosse, ma spesso le storie finiscono tra apatia e rammarico. È…
"L'essenziale è invisibile agli occhi", diceva il Piccolo Principe, seduto sul suo piccolo pianeta sperduto nello spazio. La citazione più celebre dell'opera di Antoine de Saint-Exupéry apre una…
A margine di Pitti Uomo, Stefano Fiore ha analizzato il momento della Fiorentina, tra bilanci della passata stagione, nuove scelte tecniche e prospettive di mercato. L’ex centrocampista viola ha…
A margine di Pitti Uomo, Sandro Sabatini ha analizzato con lucidità il nuovo corso della Fiorentina, soffermandosi sull’arrivo di Fabio Grosso e sulle aspettative che accompagnano la stagione viola…
Sebastien Frey prende posizione sul caso che sta animando il dibattito in casa viola. Intervenuto a margine di Pitti Uomo, l’ex portiere della Fiorentina ha parlato della situazione legata a Giancarlo…
Kean o non Kean, questo è il dilemma. Una delle citazioni più banali per introdurre uno dei temi più caldi in casa Fiorentina: il futuro del suo centravanti. L'ex Juventus, oggi in America, sta…
"Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia", ma cambiando il ruolo a un giocatore? Quante volte, guardando le prestazioni di Albert Gudmundsson, ci siamo interrogati su quale fosse la…
Sono ore calde in casa Fiorentina. Fabio Paratici e Alessandro Ferrari voleranno domani negli Stati Uniti per incontrare Giuseppe Commisso e gettare le basi del futuro della società. Al centro del…
Questa mattina, nelle vicinanze dell'albero piantato in memoria di Alessandro Rialti, presso il giardino Niccolò Galli di Campo di Marte in zona stadio, è avvenuta la premiazione, nella sua sesta…
Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con la Fiorentina. Ecco le sue parole: Orgoglio. Voglio usare questa parola per descrivere il lavoro…
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole dopo il pareggio: Comuzzo? Nella vita si passano anno buio e in questi anni si cresce. Lui ha…
In mezzo alla contestazione più totale, con tutti i giocatori della Fiorentina presi di mira dalla Curva Fiesole, la parte del coro organizzato si è schierato al fianco dell'allenatore viola:…
Fiorentina-Atalanta sarà una gara da 1000 incrocio, fuori e dentro il campo. Anche in vista della prossima stagione, quando sia il club viola che quello bergamasco cambieranno allenatori (salvo…
Non si placa la rabbia della Curva Fiesole. Nell'avvicinamento a Fiorentina-Atalanta, ultima giornata di campionato, compaiono a Firenze, allo stadio Franchi e non solo, striscioni di aperta…
Fiorentina-Atalanta dirà la parola fine alla stagione disastrosa del club viola, ma il tifo organizzato ha ancora da esprimere tutto il suo malcontento per un anno a dir poco impronosticabile ricco di…
Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla squadra di Paolo Vanoli: Juventus-Fiorentina Una bella gioia fare uno sgambetto alla Juventus. La…