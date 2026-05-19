Viery: "Non devo sempre rompere la linea, starò attento. De Gea? Lo usavo alla play" G. Zecchi Giovanni Zecchi 26 luglio - 19:31 26 luglio

Viery, difensore della Fiorentina, ha parlato ai media presenti in Inghilterra, tra cui VN, al termine della seduta di allenamento di oggi: Il ritiro è intenso, si gioca con forza e sto cercando di…