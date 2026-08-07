L'arrivo di Franco Mastantuono ha esaltato tutta Firenze. Il Real Madrid ha lasciato andare l'argentino in prestito alla Fiorentina. Un'operazione portata avanti dalla dirigenza viola, nonostante il nodo ingaggio. L'argentino guadagna 3.5 milioni a stagione, e come raccolto dalla nostra redazione, la suddivisione del salario non sarà del 50% tra Fiorentina e Blancos.

La suddivisione dello stipendio di Mastantuono

I violaa Mastantuono (), mentre il restante 40% verrà corrisposto dal Real. C'è però un dettaglio su questo 40%. Al verificarsi di certe condizioni di squadra e personali (qualificazioni europee per esempio), la Fiorentina potrebbe dover coprire proprio quel%, pagando quindi tutti i 3.5 milioni