QPR-Fiorentina, Top&Flop: Jimenez e Atta illuminano. Dodò in tilt, fasce in emergenza

GERMOGLI PH: 19 LUGLIO 2026 BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK RITIRO FIORENTINA ALLENAMENTO E PARTITELLA CON LA PRIMAVERA NELLA FOTO ATTA

JIMENEZ : sprazzi di grande qualità, suo l'assist per il gol di Atta. La Fiorentina non ha esterni? Ci pensa l'ex Milan, che si dimostra di essere un ottimo sostituto per l'attacco di Fabio Grosso. Lo spagnolo non può bastare, ma questo jolly potrà essere utile nel corso della stagione.

ATTA: Grosso chiede qualità e Atta esegue. Dal suo arrivo a Firenze si è preso in mano il centrocampo viola, dimostrando le sue qualità. La sensazione è che l'ex Udinese possa diventare davvero il faro del porto targato Paratici-Grosso.