JIMENEZ: sprazzi di grande qualità, suo l'assist per il gol di Atta. La Fiorentina non ha esterni? Ci pensa l'ex Milan, che si dimostra di essere un ottimo sostituto per l'attacco di Fabio Grosso. Lo spagnolo non può bastare, ma questo jolly potrà essere utile nel corso della stagione.
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QPR-Fiorentina, Top&Flop: Jimenez e Atta illuminano. Dodò in tilt, fasce in emergenza
Prima amichevole della tournée estiva della Fiorentina. I migliori e i peggiori della sfida al QPR
ATTA: Grosso chiede qualità e Atta esegue. Dal suo arrivo a Firenze si è preso in mano il centrocampo viola, dimostrando le sue qualità. La sensazione è che l'ex Udinese possa diventare davvero il faro del porto targato Paratici-Grosso.
PICCOLI: una luce di speranza, in un futuro probabilmente lontano da Firenze. Un gol per dire a Grosso: "Ci sono anche io!". Vedremo, se basterà per una riconferma.
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