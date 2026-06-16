Cher Ndour è sempre più dentro al progetto della Fiorentina, parola di Fabio Paratici. Qual è il vero potenziale di questo centrocampista?

Giovanni Zecchi Redattore 16 giugno - 18:22

"L'essenziale è invisibile agli occhi", diceva il Piccolo Principe, seduto sul suo piccolo pianeta sperduto nello spazio. La citazione più celebre dell'opera di Antoine de Saint-Exupéry apre una riflessione interessante su uno dei giocatori del momento in casa Fiorentina: Cher Ndour.

Ndour — Il centrocampista viola è al centro delle voci di mercato di questo caldo giugno, con gli interessi delle big che si fanno sempre più insistenti. In particolare c'è la Juventus di Giovanni Carnevali, società con la quale Fabio Paratici mantiene ottimi rapporti. Ma sull'ex PSG la Fiorentina non vuole sentire ragioni: Ndour è al centro del progetto viola e il suo addio, al momento, non è contemplato.

Paratici — I bianconeri, molto probabilmente, non si fermeranno al primo no, ma per strappare Ndour dalle braccia del Viola Park serviranno davvero tanti milioni.Ed è qui che torna la riflessione iniziale: c'è qualcosa di invisibile agli occhi in Cher Ndour? Per spiegarsi meglio: Baldini lo adora, Palladino lo considerava uno dei giocatori più promettenti del panorama europeo, con Vanoli è sempre stato centrale nella Fiorentina impegnata nella lotta salvezza. E infine c'è Fabio Paratici, letteralmente stregato dalle qualità del centrocampista.

Futuro — Eppure il giocatore non sembra aver fatto breccia nel cuore del tifo fiorentino. La stagione disastrosa appena conclusa ha lasciato strascichi e lo stesso Ndour non si è sottratto alle numerose critiche. Ma, al di là di questo, la sensazione è che il classe 2004 abbia ancora un potenziale enorme e inesplorato. Un "qualcosa" che potrebbe davvero trasformarlo in uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Serve soltanto il tempo giusto. Non a caso il PSG, che di talenti se ne intende, ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Anche in Francia conoscevano il valore e le potenzialità di Ndour.

Conferenza — Giovedì Fabio Paratici illustrerà in conferenza stampa il futuro della Fiorentina, con una certezza: uno dei perni dell'era Grosso sarà proprio Cher Ndour.