Nazione: “Contatti Carnevali-Paratici per Ndour. Pronta una contropartita?”

Ndour è considerato uno degli "intoccabili" della nuova Fiorentina di Fabio Grosso, che lo vede perfetto nel ruolo di mezzala fisica e dinamica

Cher Ndour si prepara a vivere un'estate da protagonista sul mercato dopo essere stato uno dei pochi a vedere crescere il proprio valore in una stagione complicata per la Fiorentina. Il centrocampista classe 2004, reduce anche dall'esordio con la Nazionale di Silvio Baldini impreziosito dalla maglia numero 10, è finito nel mirino di diverse big. Dopo l'interesse del Napoli, nelle ultime ore si è fatta avanti con decisione anche la Juventus.

Le prestazioni offerte in maglia viola, soprattutto dopo l'arrivo di Paolo Vanoli in panchina, hanno rilanciato definitivamente il suo profilo. Con 47 presenze e 7 gol stagionali, Ndour si è imposto come uno dei punti fermi della squadra, attirando l'attenzione dell'area sportiva bianconera guidata dal nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali. La risposta della Fiorentina, però, è stata netta: per sedersi a trattare servono almeno 30 milioni di euro.

Una valutazione elevata che riflette sia la fiducia tecnica riposta nel giocatore sia motivazioni economiche. Il PSG, infatti, detiene il 50% sulla futura rivendita del centrocampista, riducendo il margine di guadagno per il club viola. Per questo motivo, la strategia di Paratici e della società è chiara: Ndour è considerato uno degli "intoccabili" della nuova Fiorentina di Fabio Grosso, che lo vede perfetto nel ruolo di mezzala fisica e dinamica. Solo un'offerta fuori mercato potrebbe cambiare gli scenari, mentre eventuali contropartite come Fabio Miretti renderebbero l'operazione ancora più complessa. Lo scrive la Nazione.