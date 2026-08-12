L'ex calciatore della Fiorentina, Paolo Monelli, ha parlato di come bisognerebbe far crescere i giovani di oggi nel calcio e poi ricorda i campioni con cui ha giocato in carriera
L'ex viola Paolo Monelli, ai microfoni de La Provincia di Como, sarà il nuovo supervisore del settore giovanile della Stella Azzurra Arosio. Queste le sue parole su Giancarlo Antognoni e la gestione dei ragazzi oggi:
Ritengo che si dia un po' troppo spazio alla tattica, soprattutto tra i ragazzi più giovani. A volte vedo partite nelle quali non c'è nemmeno una situazione di uno contro uno. Non dico che bisognerebbe tornare ad allenare soltanto la tecnica, ma servirebbe almeno una via di mezzo. E anche per quanto riguarda la tecnica, bisogna vedere come viene insegnata: in certi casi va curata prima di tutto quella individuale, da riportare poi nelle situazioni di gioco. Se invece alleni in un settore giovanile di alto livello, puoi pensare di passare direttamente alla tecnica situazionale.
Sui ricordi da calciatore
Ho giocato con tanti campioni, da Passarella a Bertoni, passando per Oriali, Gentile, Massaro e tanti altri. Ma se devo ricordare il migliore di tutti, dico senza dubbio Giancarlo Antognoni, come calciatore e come persona. Lo sento ancora oggi ed è stato un piacere giocare con lui alla Fiorentina.
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