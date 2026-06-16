Repubblica su Ndour: “La cifra richiesta da Paratici per la sua cessione”

La stagione appena conclusa ha confermato la sua crescita. Ndour ha collezionato 47 presenze e 7 gol, numeri importanti

Redazione VN 16 giugno 2026 (modifica il 16 giugno 2026 | 08:42)

Cher Ndour si è trasformato in una delle poche certezze della nuova Fiorentina. Nonostante debba ancora compiere 22 anni, il centrocampista ha mostrato maturità e continuità da veterano, conquistando spazio con Pioli e Vanoli dopo il periodo di ambientamento iniziale. Dotato di forza fisica, capacità di recuperare palloni e grande propensione agli inserimenti, viene considerato al Viola Park il prototipo del centrocampista moderno, tanto da essere paragonato, per caratteristiche, a Paul Pogba, il suo dichiarato modello di riferimento.

La stagione appena conclusa ha confermato la sua crescita. Ndour ha collezionato 47 presenze e 7 gol, numeri importanti per un giocatore che potrebbe diventare fondamentale anche nel calcio verticale di Fabio Grosso, basato proprio sul contributo offensivo delle mezzali. A certificare il suo percorso è arrivato anche l'esordio in Nazionale maggiore con il commissario tecnico Silvio Baldini, impreziosito dalla maglia numero 10.

Le sue prestazioni hanno inevitabilmente attirato l'interesse di diversi top club italiani, tra cui Juventus e Napoli. Tuttavia, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsene: il contratto fino al 2029 e la convinzione di Paratici nelle qualità del ragazzo spingono il club a fare muro. Per meno di 30 milioni di euro, anche in virtù del 50% sulla futura rivendita spettante al PSG, la società viola non prenderà in considerazione una cessione. L'obiettivo è chiaro: blindare Ndour e costruire attorno a lui la Fiorentina del futuro. Lo scrive Repubblica.