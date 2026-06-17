Fiore: “Ndour? Firenze abituata a grandi interpreti. Kean difficile da sostituire”

L'ex Fiorentina Stefano Fiorentina ha commentato il momento della Fiorentina immersa nella programmazione del futuro

Giovanni Zecchi Redattore 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 14:18)

A margine di Pitti Uomo, Stefano Fiore ha analizzato il momento della Fiorentina, tra bilanci della passata stagione, nuove scelte tecniche e prospettive di mercato. L’ex centrocampista viola ha tracciato un quadro equilibrato, tra fiducia nel nuovo corso e consapevolezza delle difficoltà vissute.

“Stagione sofferta, ma Vannoli ha fatto un gran lavoro” — Fiore parte dal recente passato, sottolineando la complessità dell’annata appena conclusa: “È stata una stagione molto particolare e difficile, ma per fortuna con un finale positivo. Quando inizi così, non è mai semplice uscirne. Sono stati bravi i giocatori e bravo Vannoli a fare un grande lavoro”.

Poi uno sguardo al futuro: “Adesso è fondamentale programmare bene per evitare che una stagione così si ripeta”.

“Grosso ha meritato questa occasione” — Sul nuovo allenatore viola, Fabio Grosso, Fiore non ha dubbi sulla bontà della scelta: “Sta facendo un percorso di crescita importante, si è meritato questo step. Arriva in una piazza esigente ma può fare bene”.

Il tecnico viene descritto come un profilo moderno e ambizioso: “È uno che non vivacchia, vuole giocare e imporre il proprio calcio. Firenze ama questo tipo di approccio e quindi può essere la scelta giusta”.

“Paratici garanzia, con lui si può costruire” — Determinante anche il cambio dirigenziale con l’arrivo di Fabio Paratici: “La società ha cambiato tanto, ma Paratici è una garanzia. Insieme all’allenatore possono costruire un bel percorso”.

Secondo Fiore, la Fiorentina ha ora una struttura più solida per programmare: “Non ha mai lesinato investimenti e ora può intervenire in maniera importante sul mercato”.

“Ndour può crescere, ma Firenze è esigente” — Spazio anche ai singoli, a partire da Ndour, giocatore ancora in fase di valutazione da parte della piazza: “Il pubblico fiorentino è abituato a grandi interpreti come Antognoni, Baggio e Rui Costa. È normale che le aspettative siano alte”.

Fiore però invita alla pazienza: “È un ragazzo che ha fatto vedere buone cose in una stagione complicata. Non è facile giudicarlo nel complesso, ma ha qualità interessanti e Paratici fa bene a puntarci”.

“Fagioli già più avanti nel percorso” — Diverso il discorso su Fagioli: “Rispetto a Ndour aveva già dimostrato qualcosa in più tra Juve e Cremonese. È un giocatore di governo, uno su cui ripartire per costruire una squadra”.

“Kean deve restare, se vuole restare” — In attacco il tema principale resta Moise Kean: “Dal punto di vista tecnico non si discute. Se sta bene è un terminale offensivo importante”.

Ma tutto ruota attorno alla volontà del giocatore: “Se vuole restare a Firenze, io non lo lascerei partire. Oggi non è facile trovare attaccanti con queste caratteristiche”.