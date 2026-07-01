VN – Suggestione Zhegrova: i dubbi di Paratici e la preferenza del giocatore

Edon Zhegrova è uno dei tanti nomi accostati alla Fiorentina in questi primi giorni di mercato. Fabio Paratici è alla ricerca di esterni per il 4-3-3 di Fabio Grosso e l’attaccante kosovaro, per caratteristiche, potrebbe essere un profilo utile al club viola. Per adesso, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non ci sarebbero contatti tra Paratici e Carnevali per il giocatore. La dirigenza viola è concentrata su altri obiettivi, come Thorstvedt e Koleosho, con Zhegrova che non risulta essere una priorità. E non è detto che lo sarà mai.

Zhegrova

L’attaccante ha talento, ma i dubbi dell’ex dirigente bianconero sono tanti, soprattutto dal punto di vista fisico. È questo il motivo principale della sua stagione deludente a Torino. Lo stesso Luciano Spalletti, qualche mese fa, spiegò in conferenza stampa i limiti fisici dell’attaccante:“Quando giocherà titolare vi accorgerete qual è il problema e perché ora non gioca dall’inizio. Al momento è un giocatore da ultimi 15 metri, ha qualità immense e ha uno scatto fulminante. Viene però da gravi problemi fisici e in settimana ha faticato ad allenarsi a livelli alti e intensi e siamo costretti a fermarlo perché avvertiva un po’ di dolore”.