Edon Zhegrova è uno dei tanti nomi accostati alla Fiorentinain questi primi giorni di mercato. Fabio Paratici è alla ricerca di esterni per il 4-3-3 di Fabio Grosso e l’attaccante kosovaro, per caratteristiche, potrebbe essere un profilo utile al club viola. Per adesso, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non ci sarebbero contatti tra Paratici e Carnevali per il giocatore. La dirigenza viola è concentrata su altri obiettivi, come Thorstvedt e Koleosho, con Zhegrova che non risulta essere una priorità. E non è detto che lo sarà mai.
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VN – Suggestione Zhegrova: i dubbi di Paratici e la preferenza del giocatore
Zhegrova—
L’attaccante ha talento, ma i dubbi dell’ex dirigente bianconero sono tanti, soprattutto dal punto di vista fisico. È questo il motivo principale della sua stagione deludente a Torino. Lo stesso Luciano Spalletti, qualche mese fa, spiegò in conferenza stampa i limiti fisici dell’attaccante:“Quando giocherà titolare vi accorgerete qual è il problema e perché ora non gioca dall’inizio. Al momento è un giocatore da ultimi 15 metri, ha qualità immense e ha uno scatto fulminante. Viene però da gravi problemi fisici e in settimana ha faticato ad allenarsi a livelli alti e intensi e siamo costretti a fermarlo perché avvertiva un po’ di dolore”.
Il giocatore—
Parole che frenano fortemente Fabio Paratici, che non ha alcuna intenzione di rischiare, soprattutto in un momento in cui la Fiorentina cerca certezze. Per adesso, quindi, la pista Zhegrova rimane solo una suggestione di mercato. In casa Juventus vogliono prendersi tutto il tempo per valutarlo, poi verrà presa una decisione definitiva. Dal lato del calciatore, invece, la precedenza resta l’estero.
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