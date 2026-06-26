Andersinho a VN: “Viery, più Gabriel che Bremer. Ecco perché è un colpo top”

La Fiorentina ha chiuso il suo primo acquisto della sessione di estiva targata Paratici con Viery, difensore centrale classe 2005 del Gremio (QUI TUTTI I DETTAGLI). Per conoscerlo meglio, abbiamo contattato il giornalista brasiliano, Andersinho Marques, che collabora con Sport Tv Portugal, Sport Mediaset e Rede 98. Di seguito l'intervista: