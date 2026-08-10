La Fiorentina continua a lavorare anche sul fronte delle cessioni. Secondo quanto raccolto per Violanews da Nicolò Schira, nelle ultime ore sono arrivati nuovi sondaggi per Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, due che potrebbero essere coinvolti nelle prossime dinamiche di mercato.

In particolare, per Fabbian hanno effettuato sondaggi Lazio e Besiktas, mentre per Brescianini si è mosso il Sassuolo. Al momento si tratta di semplici interessamenti, ma la situazione resta da monitorare. La Fiorentina valuterà eventuali proposte per i due centrocampisti, con il mercato che entra nella sua fase decisiva e che potrebbe portare novità anche in uscita.

Le situazioni

Per quanto riguarda Fabbian, l'interesse della Lazio nasce da lontano. Il club biancoceleste aveva infatti già avuto contatti per il centrocampista classe 2003 lo scorso gennaio e il suo nome è tornato d'attualità in queste settimane. La Lazio è alla ricerca di una mezzala e il profilo di Fabbian, per caratteristiche e margini di crescita, è considerato interessante. Da monitorare anche la pista Besiktas: Italiano ci ha già lavorato a Bologna, e sarebbe interessato a integrare in rosa un centrocampista con le sue caratteristiche.

Diverso il discorso per Brescianini, finito nel mirino del Sassuolo, assieme a Fortini. Entrambi potrebbero entrare nel discorso relativo a Thortsvedt, da mesi nel mirino nella Fiorentina, che sta aspettando lo spazio per affondare il colpo. I due avrebbero sicuramente poco spazio in una Fiorentina senza coppe e, per quanto siano arrivati soltanto da inizio anno, le possibilità che non facciano parte della rosa di Grosso sono considerevoli.