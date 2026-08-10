Manor Solomon è ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham. L'esterno israeliano, reduce dall'esperienza in prestito alla Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali degli Hammers raccontando i motivi che lo hanno spinto ad accettare la nuova sfida. “Ho avuto alcune opzioni, ma fin dal primo momento, dopo aver parlato con l'allenatore e con Nils, questo è il posto in cui volevo essere”, ha spiegato Solomon. A convincerlo è stato soprattutto il progetto del club londinese, retrocesso in Championship e determinato a tornare immediatamente in Premier League.

Nessun riferimento diretto alla Fiorentina, nonostante si è parlato molto di un suo ritorno in viola nelle scorse settimane. Solomon ha parlato anche del proprio momento di carriera, sottolineando di sentirsi vicino al proprio “picco” e di voler raggiungere maggiore continuità: “Sono ancora giovane, ma sento di aver vissuto molto. Ho giocato in Premier League, Spagna, Italia e Champions League”. L'israeliano riparte dunque dal West Ham, con l'obiettivo dichiarato di riportare subito il club nella massima serie inglese.