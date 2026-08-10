Sul tavolo ci sono molte tessere: alcune hanno già trovato il loro incastro, altre sono a un passo dal farlo, e altre ancora attendono solo il momento giusto per andare al proprio posto. Forse servirà tempo, ma la sensazione è che alla fine il disegno sarà completo e il domino degli attaccanti che riguarda anche la Fiorentina e Roberto Piccoli vedrà la propria sintesi.

La Fiorentina continua a puntare con forza su Mateo Pellegrino del Parma, club che nel frattempo si sta già tutelando: i crociati stanno chiudendo con il Tigre per Romero sulla base di 11 milioni di euro, un segnale chiaro di come in Emilia si consideri ormai imminente l'addio del centravanti argentino. Fabio Paratici ha fretta di accelerare, consapevole che sul giocatore c'è anche il forte interesse di un club straniero, sebbene gli ottimi rapporti storici con Federico Cherubini mantengano la dirigenza viola relativamente tranquilla.

Prima di affondare il colpo decisivo per Pellegrino, la Fiorentina deve però sbloccare il nodo legato a Roberto Piccoli. È questo il tassello più complesso da far scorrere, considerato il pesante investimento da 27 milioni di euro sostenuto solo un anno fa per prelevarlo dal Cagliari. Sul classe 2001 si è mosso con decisione il Bologna, che pur non avendo ancora presentato un'offerta ufficiale, sta lavorando a insieme alla dirgenza gigliata. La volontà di entrambe le parti è quella di trovare un accordo intorno ai 20 milioni di euro, anche perché Sartori stima particolarmente Piccoli sin dai tempi dell'Atalanta, a quel punto, il club rossoblù avrebbe in pugno l'erede di Thijs Dallinga, sempre più vicino al trasferimento in Germania, sponda Werder Brema.