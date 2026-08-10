Floro Flores lancia la sfida alla Fiorentina in Coppa Italia: "Affronteremo una squadra fortissima, sarà un test utile per noi"
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
Intervenuto nel post partita dopo aver conquistato i sedicesimi di Coppa Italia con il suo Benevento, Antonio Floro Flores ha analizzato la sfida che lo aspetta contro la Fiorenitna. Le sue parole riprese da ottopagine.it:
Sarà una bella partita contro una grande squadra, una squadra forte, una squadra di qualità. Non ci possiamo permettere gli errori di stasera, perché sennò non te ne fanno tre, ma te ne fanno di più, di gol. Sappiamo che andiamo ad affrontare una partita di qualità immensa. Ci dirà magari anche che cosa siamo, perché alla fine, piuttosto che fare amichevoli, è meglio giocare questo tipo di partite: ti mette più benzina, ci sono stimoli, c'è tensione e quindi prepari la gamba per il campionato
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