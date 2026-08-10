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Kristian Thorstvedt resta una delle certezze del mercato della Fiorentina. Il centrocampista norvegese aspetta il via libera per raggiungere Fabio Grosso al Viola Park e ha già comunicato da tempo al Sassuolo la volontà di trasferirsi a Firenze.

Il rinnovo del contratto con il club neroverde non si farà e, proprio per questo, anche il Sassuolo ha interesse a trovare una soluzione, purché l’operazione venga chiusa alle condizioni economiche ritenute adeguate.

Le due società continuano a trattare, mentre Thorstvedt spera in un’accelerazione. Il norvegese vorrebbe definire il proprio futuro il prima possibile, soprattutto adesso che la preparazione estiva sta entrando nella fase più intensa. La chiave può essere la cessione di Giovanni Fabbian. Lo scrive la Nazione.