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La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato della Fiorentina. Al momento la casella più sguarnita è quella degli esterni offensivi: la missione di Paratici è portarne uno di grande spessore a Firenze, per garantire al tecnico altre opzioni. Servirà anche un altro attaccante per sostituire Piccoli, in trattativa con il Bologna. Il nome caldo è quello di Mateo Pellegrino del Parma, valutato 30 milioni dal club emiliano, che potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto.

Manca ancora qualcosa a centrocampo, dove sono previste uscite (Fabbian e Brescianini hanno richieste) e si continua a seguire Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Potrebbe starci anche l'innesto di un altro terzino sinistro, soprattutto se si troverà una soluzione per Nicolò Fortini: il ragazzo cresciuto nel vivaio ha un contratto in scadenza nel 2027 e la trattativa per il rinnovo si è arenata da tempo.

Diverse le squadre interessate (tra cui il Sassuolo) ma la Fiorentina non intende fare sconti: Fortini partirà solo per un'offerta non inferiore ai 10 milioni, altrimenti resterà anche a costo di perderlo a zero. La prima uscita ufficiale quindi sarà ancora a cantiere aperto, ma in ogni caso sarà una Viola profondamente rinnovata.