Niccolò Fortini è sempre più lontano dalla Fiorentina. Il terzino viola, infatti, dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto con il club di Giuseppe Commisso, è alla ricerca di una nuova squadra. Si è parlato di Roma, Torino e Sassuolo, ma per adesso nessuno si è avvicinato alla richiesta di Fabio Paratici: 10 milioni di euro.

Il diktat di Paratici su Fortini

Il ds viola è stato chiaro con il calciatore, che ieri ha eliminato ogni traccia della Fiorentina dal suo profilo Instagram: per la cifra richiesta può partire senza problemi, altrimenti rimarrà a Firenze fino alla scadenza del contratto.

Un messaggio chiaro da parte dell'ex dirigente della Juventus nei confronti del classe 2006.