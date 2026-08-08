Che Fortini sia destinato a lasciare la Fiorentina non è una novità, ma nelle ultime ore il terzino classe 2006 ha lanciato un ulteriore segnale, questa volta attraverso i social. Il giocatore ha infatti rimosso dal proprio profilo tutte le foto in cui indossava la maglia viola, eliminando inoltre anche il tag alla Fiorentina presente nella sua biografia.

Dopo la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2027, arriva dunque un altro indizio che sembra avvicinare sempre di più Fortini all'addio al club viola. Una scelta social che non fa che alimentare le voci sul futuro del giovane terzino. Su di lui ricordiamo l'interesse del Sassuolo, del Torino e anche di club esteri