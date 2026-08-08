La Roma si avvicina all’inizio della stagione ancora alle prese con diverse incognite. La pesante sconfitta per 3-0 contro il Brighton, nell’ultima gara della tournée britannica, ha evidenziato le difficoltà attuali della formazione di Gian Piero Gasperini, che al termine della partita non ha nascosto la propria insoddisfazione:

Abbiamo fatto una partita pessima, una brutta prestazione. Abbiamo delle difficoltà, a cui però pensiamo di poter rimediare nelle prossime settimane.

Il tecnico giallorosso ha comunque separato il risultato negativo dal lavoro svolto durante il ritiro inglese:

Per il resto, in questa settimana abbiamo lavorato abbastanza bene, in un ambiente fresco e ideale per le strutture.

Resta però evidente il problema legato alla costruzione della rosa, ancora lontana dall’essere completa a poco più di due settimane dall’esordio in campionato.

Gasperini avrebbe infatti voluto una squadra più pronta e vicina alla condizione necessaria per affrontare l’inizio della Serie A:

È indubbio. Ci sono problematiche diverse, ma ci sono squadre che non riescono a fare mercato perché sono piene di giocatori. Noi non riusciamo a fare mercato perché ne abbiamo troppo pochi

Il mercato, secondo Gasperini, sarà dunque decisivo per completare il gruppo e permettere alla Roma di presentarsi al via del campionato con una rosa adeguata alle esigenze del nuovo allenatore:

Adesso le situazioni di mercato si definiranno. Il mercato inizia il 1° luglio, ma poi si decide tutto negli ultimi 15 giorni di agosto. Sono date sbagliate per tutti, sicuramente, perché le squadre sono già in preparazione da un mese.

La necessità di intervenire resta soprattutto numerica:

Numericamente mi sembra che ci sia ancora bisogno di qualcosa. Su chi andare e come chiudere dipenderà. Ci sono sicuramente buone possibilità. D’Amico sta cercando e trattando giocatori molto giovani ma anche molto importanti, quella è l’indicazione.

Un quadro che interessa da vicino anche la Fiorentina. Saranno infatti proprio i giallorossi a ospitare la Fiorentina nella prima giornata di Serie A, in programma il 24 agosto. La sfida dell'Olimpico rappresenterà dunque il primo appuntamento ufficiale del nuovo ciclo di Fabio Grosso e, allo stesso tempo, il debutto in campionato della Roma di Gasperini. Due squadre che, al momento, stanno ancora completando la propria identità e che arriveranno all’appuntamento con prospettive e problematiche differenti.

Gasperini ha poi fatto il punto sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini, il cui rinnovo è stato ufficializzato proprio oggi: