La Lazio torna a pensare a Piccoli e il domino degli attaccanti si complica: il punto sulla situazione in casa Fiorentina e non solo
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Il futuro di Roberto Piccoli resta ancora tutto da definire. L’attaccante della Fiorentina è finito al centro di diversi interessamenti nelle ultime settimane, con Lazio, Bologna e Genoa che hanno manifestato, con modalità e tempistiche differenti, attenzione nei suoi confronti.
La prima società a muoversi era stata la Lazio, che aveva effettuato, come vi avevamo anticipato, un primo sondaggio già verso la fine di giugno. Un interesse che non si è mai completamente spento e che, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, è destinato a tornare d’attualità: “La Lazio ora tornerà su Piccoli, sondato a fine giugno, ma il Bologna può pagare il cartellino”.
Anche Fabrizio Romano e Gianluca di Marzio confermano il possibile affondo dei biancocelesti sull'attaccante viola.
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