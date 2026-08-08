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Il futuro di Roberto Piccoli resta ancora tutto da definire. L’attaccante della Fiorentina è finito al centro di diversi interessamenti nelle ultime settimane, con Lazio, Bologna e Genoa che hanno manifestato, con modalità e tempistiche differenti, attenzione nei suoi confronti.

La prima società a muoversi era stata la Lazio, che aveva effettuato, come vi avevamo anticipato, un primo sondaggio già verso la fine di giugno. Un interesse che non si è mai completamente spento e che, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, è destinato a tornare d’attualità: “La Lazio ora tornerà su Piccoli, sondato a fine giugno, ma il Bologna può pagare il cartellino”.

Anche Fabrizio Romano e Gianluca di Marzio confermano il possibile affondo dei biancocelesti sull'attaccante viola.

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