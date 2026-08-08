Nikola Milenkovic, difensore del Nottingham ed ex Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport
VIDEO Gazzetta: "Valzer delle punte, Fiorentina e altre 4. Chi ci guadagna?"
Nikola Milenkovic, difensore del Nottingham ed ex Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in occasione del triangolare con Udinese e Barcellona. Ecco le sue parole:
Ho passato sette anni meravigliosi in Italia, sono felicissimo di essere qui per stasera. In futuro chissà, magari tornerò... Glasner? Abbiamo il nuovo mister, nuove idee e nuove forze. Queste amichevoli ci aiutamo per provare i suoi schemi. Fiorentina? Saluto tutti i tifosi viola, sono molto legato alla città di Firenze. Sto seguendo il loro mercato, stanno facendo un ottimo lavoro. Auguro il meglio.
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