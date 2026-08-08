VN Scout oggi non scopre ma consiglia. Ecco a voi Maximilian Mittelstädt, terzino sinistro dello Stoccarda

Tommaso Ormini
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L'identikit

Oggi proponiamo un nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di tentare di scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi però la musica cambia, e visto il mercato viola strapieno di giovani, la redazione di ViolaNews ha pensato di proporre un nome più esperto. Ecco a voi Maximilian Mittelstädt, terzino sinistro dello Stoccarda

VN SCOUT

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